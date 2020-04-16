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عدن - ياسمين التهامي - كما ورد" 31 مليون يورو كريستيانو رونالدو يعود إلى ريال مدريد تفاصيل !

جديد اب برس Advertisements ​صحيفة "آس" الإسبانية، يوم الأربعاء، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيعود إلى ناديه السابق ريال مدريد. وأشارت الصحيفة إلى ان موضوع عودة رونالدو الى الريال قد أثار ردود فعل، خاصة على الصعيد الإيطالي. وأكدت الصحيفة ان الريال مستعد لدفع راتب 31 مليون يورو كريستيانو وهو راتب كان يشكل عبء على يوقنتوس، الا اذا تمسك به الفريق الايطالي. وأضافت: "لكن الأمور المادية تسير في أوروبا كلها وسط مخاوف كورونا، فلا طرف أفضل من الآخر في الوقت الراهن، الكل سواء أمام ذلك الوباء القاتل". من جهته اكد الصحفي رومانو من صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" أن "رونالدو باق في يوفنتوس". وقال رومانو إن "اليوفي يريد الإبقاء على علاقته باللاعب الحائز على الكرة الذهبية 5 مرات، ولا يملك أي شكوك في ذلك".

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