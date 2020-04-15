شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السورية انجي خوري تستعرض «صدرها» بفستان قصير جدا والمتابعين : عيب .. شاهد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - اثارت ​أنجي خوري​ مجددا جدلا كبيرا بين المتابعين بعد نشرها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة لها .

وظهرت انجي خوري على انستقرام وهي مرتدية فستان قصير مكشوف الصدر احمر .

واثار المتابعون استيائهم على الصورة و شددوا على ضرورة الابتعاد عن الصور والفيديوهات المخلة التي تعرضها .

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