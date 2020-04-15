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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة: الأرصاد تعلن عن أمطار قادمة هي الأكثر والأشد غزارة في تاريخ البلاد وسيول جارفة في هذه المناطق وتحذير طارئ لكافة المواطنين.

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