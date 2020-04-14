شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : انقلاب عسكري مفاجئ في قطر وتدخل سعودي طارئ.. وقناة الجزيرة تفتح الملف المحظور وهذا ما يحدث خلف الكواليس.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دخل مذيع قناة الجزيرة القطرية، جمال ريان، في الملف المحظور وكشف عن سر الانقلاب في قطر، الذي يطالبه مغردون سعوديون بالحديث عنه.

وقال “ريان” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “يتجادلون : لماذا لا يتحدث جمال ريان عن قطر ؟ إليكم: لماذا أحكم الأمير الوالد حمد بن خليفه سيطرته على مقاليد الحكم في قطر بدلًا من والده”.

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وأضاف “مذيع الجزيرة”: “لأن السعودية كانت تهيمن على القرار السيادي لقطر من خلال والده -حمد-، ولماذا تنازل عن الحكم للأمير تميم؟، لأنه مؤهل علميًا وسياسيًا وعسكريًا لحكم قطر”.

انقلاب عسكري في قطر وتدخل سعودي

وتفاعل آلاف المغردين السعوديين مع ما كتبه جمال ريان عن ما يعرف بانقلاب الأمير حمد بن خليفة على والده، ثم الأمير تميم بن حمد على والده؛ وفقًا لما يصف الإعلام السعودي والإماراتي.

واعتبر مغردون سعوديون أن ما كتبه “مذيع الجزيرة” هو إهانة غير مسبوقة بحق الشيخ خليفة بن حمد، جد أمير قطر، والتي تستوجب المحاسبة من جانب السلطات القطرية.