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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..عبد الملك الحوثي يباغت الجميع ويوافق على توقيع اتفاقية السلام دون شروط مسبقة بعد تلقيه خبر كارثي اربك كل حساباته وقلب الامور راسا على عقب

2020/04/12 الساعة 11:43 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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