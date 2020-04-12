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صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة.. طبيب يمني يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا ويكشف عن 4 نقاط قوة لليمن أمام الوباء لا تمتلكها ألمانيا ولا الدول الغربية

كشف طبيب يمني عن نقاط القوة الموجودة في اليمن لمواجهة وباء كورونا، بالتزامن مع إعلان تسجيل أول حالة إصابة أمس الجمعة في محافظة حضرموت (شرق اليمن).

وكتب الطبيب اليمني المقيم في ألمانيا، محمد السامعي، على صفحته بموقع “فيسبوك”: “الحملات الإعلانية التي سبقت وصول كورونا بأسابيع كثيرة إلى اليمن، والأغاني والفلاشات والملصقات، لم يكن ذلك سيئا، ولكن الفزع المبكر لليمنيين من تسجيل أول إصابة بكورونا، بدى وكأننا فقدنا البوصلة في اللحظة التي بدأ فيها المرض بالظهور فعليا في البلاد”.

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وقال السامعي، أن اليمن يملك أربع نقاط قوية يستطيع من خلالها مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد.



نقاط قوة لليمن أمام فيروس كورونا

وعن نقاط القوة في اليمن، قال الطبيب أن : “في اليمن فرق ترصد وبائي مدربة منذ سنوات على العمل، في حمى الضنك والكوليرا”.

وأضاف، ثاني نقاط القوة في اليمن: إن قرابة 40% من السكان في اليمن بين سن الٰـ 0 و14 سنة، وهي تقريبا الفئة الآمنة حسب الاحصاءات الدولية، وكذلك 51% من السكان بين سن الـ 15 و60 عام وبقدرة عالية على المقاومة باعتبار تدني حساسية الجهاز التنفسي بسبب معدلات التلوث.

وأشار السامعي في ثالث نقاط القوة قائلا: أن المؤسسات الرسمية منهارة بفعل الحرب، والأرقام الصادرة لن تكون مفزعة (كما هي في الواقع اصلا) وهذا سيساهم بتماسك القطاع الصحي”.

وتابع قائلاً: “علينا أن نتذكر أن أهم أسباب الفزع في دول الغرب هو التدفق الرهيب للمعلومات وعجز الحكومات عن السيطرة عليها”، مشيرا إلى الحملة التوعوية الأولى التي أطلقتها الحكومة الألمانية في بداية الأزمة بعنوان : Information statt Panik ! : وهذا يفسر مشكلة هذه الدول في إدارة الأزمات: السيطرة على تدفق المعلومات أولا”.

وعن رابع نقاط القوة، قال السامعي: “في اليمن إمكانية لتجريب الأدوية المضادة للحميات كعلاج الملاريا بدون رقابة دوائية صارمة، وهذا سيؤدي لشفاء حالات كثيرة بدون تسليط الضوء للأعراض الجانبية للدواء”.

وأمس الجمعة، أعلنت الحكومة اليمنية، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت شرقي البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا في الحكومة الشرعية، الدكتور علي الوليدي أن الحالة التي تم تسجيلها بفيروس ⁧ كورونا ⁩ في مدينة ⁧ الشحر ⁩ بمدينة حضرموت “شرقي اليمن” الجمعة تعود لمواطن يمني يعمل في الميناء.

وأكد الوليدي، في مؤتمر صحفي تابعه “الميدان اليمني” أن المصاب تلقى العناية والرعاية الصحية، وحالته مستقرة وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة بإتجاه المخالطين وأسرة المريض، إضافة إلى قيام فرق الاستجابة السريعة بعمل اللازم وتعقيم المنطقة التي جرى اكتشاف الحالة لها وكذلك ميناء المدينة.

وأشار الوليدي، إلى أنه تم إجراء فحوصات لـ 120 حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا منذ 8 مارس الماضي، منها 25 حالة في مناطق الشرعية و95 حالة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وكانت نتائج الفحوصات سلبية.

نقاط قوة لليمن أمام فيروس كورونا

‏وأضاف: لدينا شفافية مطلقة في هذا الاتجاه حيث قمنا بالإعلان عن الحالة على أنها إيجابية وهناك إجراءات كثيرة ستتخذ من قبل مكتب الصحة في ساحل حضرموت والسلطة المحلية ووزارة الصحة العامة والسكان بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، ونأمل أن تتحلى جماعة الحوثيين بالشفافية ذاتها.

ويأتي تسجيل أول حالة إصابة باليمن في ظل مخاوف من انتشاره في البلد الذي يعاني الوضع الصحي تدهورا حادا بسبب الحرب التي دخلت عامها السادس.