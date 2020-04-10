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عدن - ياسمين التهامي - قبل قليل .. الموت يفجع الأسرة الحاكمة في السعودية .. والحزن يجتاح المملكة





أعلن الديوان الملكي في السعودية، مساء الخميس، وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن آل سعود. وقال الديوان في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية:انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن آل سعود وأضاف البيان: أن الفقيدة سيوارى جثمانها الثرى يوم غد الجمعة الموافق 17 / 8 / 1441هـ في مكة المكرمة



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