شكرا لبحثكم عن خبر شاعر يمني يحرج مصطفى الاغا وكاظم الساهر .. هذه قصيدتي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال الشاعر اليمني عبدالغفور عبدالله إنه صاحب قصيدة اذا ألقى الزمان عليك شراً والتي انتشرت في الاونة الاخيرة بعد القائها من قبل الفنان كاظم الساهر والقائها من قبل المذيع في قناة mbc مصطفى الاغا ونسبها للشاعر ايليا ابو ماضي.
واضاف الشاعر الذي ينحدر من إحدى قرى تهامة في فيديو رصده بوابتي إن القصيدة له نشرها على صفحته في الفيسبوك بتاريخ 24 نوفمبر 2017 م وقامت بعض المواقع بإعادة نشرها ولكن نسبوها للشاعر ايليا ابو ماضي.
وطالب الشاعر عبدالغفور من الساهر والاغا بالاعتذار له واعادة حقه الادبي.
وتضامن مئات اليمنيين مع الشاعر مؤكدين انه لابد من عودة الحق لصاحبه طال الزمان أو قصر.
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