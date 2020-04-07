شكرا لقراءة خبر عن شاهد بالفيديو : رقص شرقي بفستان مكشوف لــ"رانيا يوسف" يثير الغضب على مواقع التواصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا هويدي - شاهد بالفيديو : رقص شرقي بفستان مكشوف لــ”رانيا يوسف” يثير الغضب على مواقع التواصل

نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو لها عبر صفحتها على "تويتر" وهي ترقص على أغنية " بنت الجيران" لـ حسن شاكوش وعمر كمال الممنوعين عن الغناء بقرار من نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر.

Advertisements

وكان قد أصدر الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية مساء الأحد الماضي قرارا بمنع مطربى المهرجانات من الغناء، محذرا في بيان من التعامل مع مطربى المهرجانات.

ونص بيان نقابة المهن الموسيقية، أنه على جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار".