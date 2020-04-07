شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية تكشف مفاجأة صادمة عن "الشيخة موزة" والدة أمير قطر بالتزامن مع تفشي كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل:وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية تكشف مفاجأة صادمة عن "الشيخة موزة" والدة أمير قطر بالتزامن مع تفشي كورونا





في تطورات جديدة وغير متوقعة وفي حين يعيش العالم مخاوف الوباء القاتل كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، مفاجأة عن الشيخة موزة بنت ناصر المسند، والدة أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، وسط تفشي فيروس كورونا في العالم وانهيار الاقتصاد. وأفادت الوكالة في تقرير لها، بأن "الشيخة موزة"، اشترت فندق "ريتز" بالعاصمة البريطانية لندن بالإضافة إلى مبنى مجاور مقابل 700 مليون جنيه إسترليني. وأوضحت أن "مستثمر ومدير أموال بالنيابة عن الشيخة موزة استحوذعلى الفندق"؛ علمًا أن عائلة آل ثاني الحاكمة في قطر تمتلك أكثر من 100 فندق فاخر حول العالم من خلال كيانات استثمارية مختلفة. وأضافت الوكالة: أن القطريين دفعوا نحو 700 مليون جنيه إسترليني مقابل فندق "ريتز"، والمبنى المجاور، وهي أقل من قيمته السوقية، حيث من المتوقع أن يستثمر القطريون مبالغ طائلة في تجديده. وفندق "الريتز" الواقع في شارع بيكاديلي في قلب لندن، هو أحد الأماكن الأكثر فخامة في العاصمة البريطانية، ويضمّ 130 غرفة ويتراوح سعر الليلة فيه من 650 جنيها إسترلينيا إلى أكثر من 6 آلاف جنيه لأكبر جناح.



قد يهمك ايضاً











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل:وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية تكشف مفاجأة صادمة عن "الشيخة موزة" والدة أمير قطر بالتزامن مع تفشي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.