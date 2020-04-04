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صنعاء - ياسمين الخيامي - مسلسل "البروفيسور" الجزء الرابع.. La Casa De Papel Season 4 : مسلسل "لاكاسا دي بابيل" الموسم الرابع.. تفاصيل الحلقة الاولى

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل لاكاسا دي بابيل la casa de papel الجزء الرابع باستمرار هروب البروفيسور من أعين اجهزة الشرطة، التي تحاول القبض علية بعدما علمت هويته خلال الخلقات الماضية من أحداث الموسم الثالث.

تدور قصة المسلسل حول رجل يعرف باسم “الأستاذ” ، ويخطط لجمع 8 أشخاص يختارونهم بعناية ويعطيهم أسماء مستعارة ، ليأخذ كل منهم اسم مدينة ، وهم أشخاص لديهم قدرات معينة والذين ليس لديهم ما يخسرونه والذين يرونهم مناسبين لتنفيذ أكبر خطة سرقة في التاريخ ، حيث سيسرقون مقر طباعة النقود في العاصمة الإسبانية مدريد Netflix: البروفيسور الموسم الرابع مسلسل لاكاسا دي بابيل الموسم الرابع حصريا علي Netflix يعود المسلسل الإسباني الشهير “La Casa de Papel” أو “La casa de papel Season 4” في الجزء الرابع عبر Netflix انطلقت حلقات الموسم الجديد اليوم الجمعة 3 أبريل في مصر وعدد من الدول العربية بما فيها تونس والمغرب والجزائر ودول الخليج من خلال أشهر منصة في العالم ونسخة إنجليزية. منه موجود.

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مسلسل لاكاسا دي بابيل

سيجد الجزء الجديد والرابع الحب الذي يؤثر على أعضاء العصابة ، بحيث يكون عشاق السلسلة في موعد مع الإثارة والحب , والجزء الرابع يدور ، بعد أن وقع البروفيسور وفريقه في فخ اقتحام وإطلاق النار على العمليات الخاصة التي كادت تغزو البنك ، والتي شهدت أحداث الحلقة الأخيرة في الموسم الثالث من العمل ، حتى يتمكن الأبطال بدء “حرب” جديدة.

البروفيسور الموسم الرابع



حقق الموسم الثالث من المسلسل نجاحًا كبيرًا ليكون واحدًا من أكثر المسلسلات غير الإنجليزية مشاهدة على المنصة في عام 2019 تم تقديم مسلسل “La Casa de Papel” للمرة الأولى في شهر مايو 2017 ، ويحتوي قسم الموسم الأول على جزأين ، الأول من 9 حلقات ، ويتكون الجزء الثاني من 6 حلقات ، تمت إضافة الموسم الأول إلى القائمة العالمية لـ Netflix.

المسلسل من بطولة ألفارو مورتي بدور البروفيسور، أورسولا كوربيرو بدور طوكيو، ألبا فلوريس بدور نيروبي، باكو توس بدور موسكو، ميغيل هيران بدور ريو، بيدرو ألونسو بدور برلين، خايمي لورينتي بدور دنفر، داركو بيريك بدور هلسنكي، روبرتو جارسيا رويز بدور أوسلو، كيتي مانفر بدور Mariví والدة المحققة راكيل، فرناندو سوتو بدور أنخيل، ماريا بيدرازا بدور أليسون باركر، خوان فرنانديز بدور العقيد برييتو من المخابرات الوطنية، فران مورجيلو بدور بابلو.

مسلسل