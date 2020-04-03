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صنعاء - ياسمين الخيامي - فيديو كارثي ارعب كل حكام الخليج وشعوبها..دولة خليجية ثرية تفقد السيطرة لاحتواء فيروس كورونا الفتاك وتباغت الجميع بهذا الاجراء المرعب( فيديو مخيف )

2020/04/03 الساعة 02:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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