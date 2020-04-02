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صنعاء - ياسمين الخيامي - مذيعة قناة الجزيرة الحسناء "علا الفارس" تودع العزوبية وتقرر الزواج..ووالدتها تصاب بصدمة كبيرة حين علمت من هو زوج ابنتها..لن تصدق من هو ( صورة )

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