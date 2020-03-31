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صنعاء - ياسمين الخيامي - لأول مرة في تاريخ المملكة.. تتسرب معلومات خطيرة وعائلية تفصح عنها إبنه العاهل السعودي الذي تظهر صورتها لأول مرة وتكشف أسراره وتصرفاته الغريبة في المنزل .. تفاصيل صادمة

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كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة في تاريخ المملكة.. تتسرب معلومات خطيرة وعائلية تفصح عنها إبنه العاهل السعودي الذي تظهر صورتها لأول مرة وتكشف أسراره وتصرفاته الغريبة في المنزل .. تفاصيل صادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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