شكرا لقرائتكم خبر عن صادم : أشهر فنانة سعودية تهاجم زميلها الفنان بألفاظ بذيئة وفاضحة وتضيف : أنت سادي ومغتصب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت فنانة شهيرة هجوما شرسا على زميلها الفنان بكلمات صعبة . وقالت الفنانة والناشطة السعودية هند القحطاني إن عدوها الأول هو الفنان المغربي سعد لمجرد . وأضافت: أنا أكره سعد لمجرد ، وفي الفترة الماضية كنت أتجنب الحديث عنه ، والآن بعدما أدانته السلطات الفنرسية فيجب القول إنه مغتصب. وأردفت: الأسوأ أنه لم يقم بهذه الفعلة مرة واحدة فقط وإنما أكثر من مرة وبالتالي هو سادي مغتصب أهم الأخبار من الخليج 365:​ Advertisements ​ ​ ​ ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صادم : أشهر فنانة سعودية تهاجم زميلها الفنان بألفاظ بذيئة وفاضحة وتضيف : أنت سادي ومغتصب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.