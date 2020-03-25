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منظمة الصحة العالمية: أخبار جيدة حول علاج كورونا ستعلن قريبا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

قالت منظمة الصحة العالمية إن أخبارا جيدة ستعلن قريبا بشأن علاج .

 

جاء ذلك اليوم الأربعاء، 25/آذار/2020، خلال مؤتمر صحفي للمنظمة حول تطورات تفشي الفيروس.

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وأكدت أن الدول التي سجلت أقل عدد إصابات ووفيات بفيروس كورونا هي الأكثر قدرة الآن على مكافحة انتشاره.

 

ودعا رئيس منظمة الصحة العالمية إلى هدنة عالمية لوقف الحروب وكذلك تعزيز إجراءات الفحص من أجل تحديد حالات الإصابة بعد رفع لقيود على حركة السكان لمنع الفيروس من العودة

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