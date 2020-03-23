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عدن - ياسمين التهامي - العراف اللبناني ’’ميشال حايك‘‘ يفاجيء العالم ويعلن هذا ماسيحدث بــ‘‘كورونا‘‘ نهاية عام 2020 .. شاهد ماذا قال؟





عدن - ياسمين التهامي - العراف اللبناني ’’ميشال حايك‘‘ يفاجيء العالم ويعلن هذا ماسيحدث بــ‘‘كورونا‘‘ نهاية عام 2020 .. شاهد ماذا قال؟ إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للمنجمميشال حايكمتحدثا عن توقعاته للعام 2020. وقال حايك في الفيديو: أعتبر هذه السنة سنة الـجنون، مشيرا في فيديو آخر إلى أن هذا الجنون سنشهده في السوبرماركت والمصارف والمدارس.. ويشار في هذا السياق إلى انتشار فيديوهات، في وقت سابق، لتهافت المواطنين على السوبرماركت قبيل بداية أزمة الدولار وعند انتشارفيروس كورونافيلبنانمن أجل تخذين البضائع في المنازل خوفا من انقطاعها، يضاف إلى ذلك مشاهد الإشكالات التي وقعت في معظم المصارف اللبنانية بفعل أزمة الدولار أيضا.









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