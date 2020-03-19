شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شخص يشرب معقم "الديتول".. ماذا حدث له وما هو مصيره.. تفاصيل مرعبة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر أن الجهات الأمنية ألقت القبض على شاب من مشاهير برنامج “سناب شات” بعد تداول مقطع فيديو وهو يقوم بتصرف خاطئ يتمثل في تناوله مادة في علبة تنظيف.
وكان الشاب قد وثق فيديو وهو يشرب مطهر “ديتول”، وأثار تصرفه استهجان رواد وسائل التواصل الاجتماعي؛ لكون الشاب يتابعه صغار السن، ما قد يدفعهم لتقليده وتعريض أنفسهم للخطر.
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