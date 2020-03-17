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صنعاء - ياسمين الخيامي - خبير صيني يزف اروع خبر جعل كل العائلات تبكي من شدة الفرح بشأن فيروس كورونا القاتل لحماية الاطفال ( لن تصدق كيف تحمي الام أطفالها من الفيروس الفتاك)

2020/03/17 الساعة 12:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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