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يزيد بن سلمان - الرياض - في غاية الخطورة : ولي العهد السعودي يرعب كل الامراء ويوجه ضربة صاعقة للامير الوليد بن طلال قصمت ظهره وجعلته يبكي من شدة القهر

كشفت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، عن كارثة للملياردير السعودي الوليد بن طلال آل سعود، والتي ترتبط بشكل مباشر بولي عهد السعودية محمد بن سلمان.

وأظهرت بيانات الوكالة، أن ثروة الأمير السعودي الوليد بن طلال تبلغ الآن 13.4 بليون دولار، وهو أدنى رقم لها منذ عام 2012 عندما وصلت 36.1 مليار دولار.

ويأتي موقع الوليد بن طلال (65 سنة)، اليوم، في مؤشر بلومبيرغ لأصحاب البلايين، بالمرتبة 95، بعد أن كان في المرتبة 24.

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وحل في المرتبة الأولى بقائمة أصحاب البلايين جيف بيزوس بصافي ثروة (113) بليون دولار، يليه بيل غيتس (105) بليون، ثم بيرنارد ارنولت (77.9) بليون.

ثم جاء وارن بافيت بـ(77) بليون، ثم مارك زوكربرغ (65.3) بليون، فيما تراجعت ثروة إيلون ماسك بعد طلاقه إلى (35) بليون دولار.

وربط محللون التراجع في ثروة الوليد بن طلال إلى الحملة التي شنها محمد بن سلمان لمكافحة الفساد في البلاد، وحصوله على ملايين الدولارات من ثورة الوليد لإطلاق سراحه.

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