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صنعاء - ياسمين الخيامي - ولي العهد السعودي يباغت الجميع ويتخذ قرار تاريخي ارعب كل دول مجلس التعاون الخليجي وسيقلب الامور رأسا على عقب والنتيجة كارثية على كل حكام الخليج ( نص القرار )

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