شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد مرعبة لتساقط مصابي فيروس الكورونا وسط الشوارع في هذا البلد العربي الذي يحبه كل العرب.. وصراخ المسعفين يثير الرعب والهلع (فيديو مرعب وصادم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولَ روادُ مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطعًا مصورًا، يوثّق لحظة سقوط أحد مصابي فيروس كورونا على جانب الطريق، وسط العاصمة اللبنانية بيروت، صاحبه حالة من الذعر والهلع بين المدنيين المتواجدين بجواره.

ويظهرُ المقطع قيامُ المسعفين بالصراخ على المدنيين ومطالبتهم بالإبتعاد عن المصاب، مع علو صوت أحدهم على المتواجدينَ الذين يقومون بتصوير المشهد وقوله لهم بنبرة غاضبة: “ليش عم تصوروا، ليش عم تصوروا”.

جديد "الخليج 365"

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وكانت وزارة صحة لبنان، قد سجّلت أكثر من 61 حالة، توفيا منها حالتان، فيما يواجه البقية مصير الحجر الصحي، مع موجة استياء واسعة بين الأوساط المدنية من إجراءات الحكومة اللبنانية بتعاطيها مع انتشار فيروس “كورونا”.

والجدير ذكره أنّ إعلاميين لبنانيين أطلقوا في وقٍت سابٍق، حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت شعار “خليك بالبيت”، للحد من انتشار وباء كورونا، حيث دعا كل منهم للالتزام بالحجر المنزلي للوقاية من الفيروس.