شكرا لبحثكم عن خبر عاجل.. الملك سلمان بن عبد العزيز يغضب كل المسلمين ويصدر قبل قليل قرار تاريخي لم يسبقه اي ملك من قبل (تفاصيل القرار) والان مع التفاصيل

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