شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مصدر رئاسي يكشف حقيقة الاطاحة بالشيخ سلطان العرادة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصدر حكومي رفيع بالرياض عن أسم الشخصية التي وقع اختيار رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي عليها لشغل منصب محافظ محافظة مأرب وحظيت بدعم وتأييد من قبل دول التحالف.
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وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ويشغل منصباً هاما في دوائر صنع القرار بالشرعية في تصريح خاص لـ”الميدان اليمني” أن رئيس الجمهورية وقع اختياره على المهندس ذياب بن معيلي ليكون محافظاً لمحافظة مأرب بدلاً عن الشيخ سلطان العرادة المحافظ السابق.
ووفقاً للمصدر فإنه من المتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية خلال الأيام القادمة قراراً جمهورياً بتعيين المهندس ذياب بن معيلي محافظاً لمحافظة مأرب.
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