شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو...مجلس النواب الأمريكي يصدر قرار جديد ومفاجئ بخصوص شن حرب على إيران..."تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صادق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يحد من صلاحيات رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، في إعلان الحرب على إيران.



واتهم الديمقراطيون ترامب بالتصرف برعونة وأيدوا القرار، في حين عارضه أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب والذين نادراً ما يصوتون بالرفض فيما يتعلق بقرارات الرئيس.

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وقال الجمهوريون إن الديمقراطيين يعرّضون البلاد للخطر بمحاولتهم تمرير قرار وصفوه بأنه إيماءة سياسية جوفاء في بداية سنة تشهد انتخابات عامة.

وانتقد البيت الأبيض أيضاً تأييد القرار في المجلس ووصفه بأنه "سخيف" و"مجرد حركة سياسية أخرى".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي في بيان إن القرار "يحاول عرقلة سلطة الرئيس في حماية أمريكا ومصالحنا بالمنطقة من التهديدات المستمرة".

ويرتبط مصير القرار بمجلس الشيوخ، حيث يستحوذ الجمهوريون على 53 مقعداً من مقاعد المجلس المئة، لكن عضوين جمهوريين على الأقل بالمجلس هما راند بول ومايك لي عبّرا عن تأييدهما له.

وإذا تم إقراره في مجلس النواب والشيوخ فلن يحتاج إلى توقيع ترامب ليصبح سارياً، وإن كان الديمقراطيون والجمهوريون يختلفون حول ما إن كان ملزماً.

وانتقدت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي البيت الأبيض لعدم تشاوره مع الكونغرس قبل ضربة الطائرة المسيرة التي قتلت سليماني في بغداد الأسبوع الماضي.

ووصف ترامب رئيسة مجلس النواب على تويتر بأنها "معتوهة". وقال للصحافيين إنه لا يحتاج لموافقة الكونغرس على عمل عسكري ضد إيران.