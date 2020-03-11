شكرا لمتابعة خبر عن عاصفة التنين المدمر يرعب 7 دول عربية وضربة ساحقة ستكون كارثية على تلك الدول...شاهد 4 صور مرعبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاصفة التنين المدمر يرعب 7 دول عربية وضربة ساحقة ستكون كارثية على تلك الدول...شاهد 4 صور مرعبة

يبدو أنّ شهر مارس لن يمر مرور الكرام على منطقة الشرق الأوسط؛ إذ حذّر خبراء الطقس من عاصفة جوية خطيرة ستضرب 8 دول، تمت تسميته بــ “منخفض التنين”، أو كما سمّاه البعض بــ”منخفض القرن”، كونه سيؤدي إلى حالة عدم استقرار شديدة في الأجواء الجوية، وسيتسبب بالسيول في المناطق المنخفضة بسبب الأمطار الغزيرة.

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صورة توضح توقعات حركة الرياح أثناء العاصفة في مصر

منخفض التنين أو منخفض القرن.. ما هي الدول التي ستضربها العاصفة؟

توقع الخبراء أن تضرب عاصفة التنين 7 دول عربية، هي مصر وعُمان وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا والعراق وتركيا.

حيث من المتوقع أن تبدأ صباح الخميس، 12 مارس/آذار، وتنتهي السبت من الشهر ذاته.

عاصفة التنين في مصر

بدورها حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من طقس غير مستقر في كافة أنحاء البلاد، الخميس المقبل، قائلة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، سوف تنخفض درجات الحرارة ويرافقها تساقط أمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

وأضافت أن الرياح ستكون نشطة في جميع أنحاء البلاد، وستُثير الرمال والأتربة، وتصل لحد العاصفة على مناطق جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، إضافة إلى أنها ستتسبب في اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

ووفقاً لتحديثات النموذج الأوروبي لخرائط الطقس في مصر، فإن الرياح ستصل لحد العاصفة، حيث تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة، فضلاً عن سقوط أمطار غزيرة رعدية تصل لحد السيول على مدن سيناء، وتصل كمية الأمطار المقرر سقوطها على البحيرة والإسكندرية 110ملم.

عاصفة التنين في لبنان

أما في لبنان فقد توقعت الأرصاد الجوية اللبنانية أن تتعرض البلاد إلى رياح عاتية، تتجاوز قوتها 120 كم في الساعة خلال يومي الجمعة والسبت القادمين، وأن هذا المنخفض يصنف من أقوى المنخفضات التي تؤثر على الشرق الأوسط خلال هذا الموسم.

وقالت صفحة Lebanon Weather على فيسبوك، نتيجة للعاصفة التي ستتشكل قبالة السواحل المصرية، يوم الخميس، ستتعرض البلاد إلى منخفض جوي وحالة عدم استقرار شديدة، مصحوبة بجبهة مطرية رعدية غزيرة قد تتسبب بتشكل سيول.

عاصفة التنين في سوريا

بالنسبة إلى سوريا فقد حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من أمطار غزيرة قد تسبب سيولاً في الوديان والمنحدرات، يوم الجمعة القادم، كما حذرت من نشاط قوي في الرياح، مساء الخميس ونهار الجمعة، في عموم البلاد، قد تتجاوز 80 كم في الساعة، فيما حذرت أيضاً من الأجواء السديمية التي ستضرب المناطق الشرقية والبادية خلال اليومين القامين.

عاصفة التنين في العراق

في العراق أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي تقريراً مفصلاً لحالة الطقس خلال الأيام القادمة، ووفقاً لهذا التقرير فإنّ البلاد ستتعرض لمنخفض جوي قليل نسبياً، مقارنة ببقية الدول، لكنه سيترافق بجبهة هوائية باردة عالية الفاعلية.

وستتساقط أمطار متوسطة الشدة مصحوبة أحياناً بعواصف رعدية في أغلب مناطق البلاد، بدءاً من يوم الجمعة حتى ليل الأحد، وسيرافقها رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تبلغ 20 كم في الساعة، وقد تصل يومي الجمعة والسبت إلى 40 كم في الساعة، مسببة تصاعد الغبار.

عاصفة التنين في فلسطين

في فلسطين سيكون الجو غائماً جزئياً ومغبراً، بدءاً من يوم الخميس القادم، بينما سيبدأ المنخفض الجوي بالدخول إلى البلاد في ساعات الليل ويتوقع سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية خلال اليومين التاليين، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الفلسطينية.

ماهي عاصفة التنين؟

مبدئياً لا يزال سبب تسمية العاصفة القادمة بعاصفة التنين غير معروف، إذ لا يوجد أي مصطلح علمي رسمي يُفسر سبب التسمية، سوى أنه موجود في علم الفلك، فعاصفة التنين هي عاصفة موجودة في النصف الجنوبي لكوكب زحل، وسُميت بهذا الاسم كونها ضخمة وساطعة وذات عمر طويل، وتتهيج بشكل دوري، وتنتج أعمدة بيضاء متزايدة لا تلبث أن تهدأ.