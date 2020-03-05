عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. السيطرة على كارثة جديدة بمحافظة لحج

الخميس 5 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

تمكن فريق هندسياً تابع لإدارة أمن محافظة لحج، بتوجيهات من الأجهزة الأمنية للمحافظة، اليوم الأربعاء، من إبطال العبوة وتفكيكها، من إبطال مفعول عبوة ناسفة في منطقة المجحفة بمديرية تبن.

وكانت الأجهزة الأمنية للمحافظة قد عثرت على العبوة الناسفة مزروعة في إحدى الطرقات الفرعية بمنطقة المجحفة بمديرية تبن، وكانت العبوة عبارة عن اسطوانة غاز محشوة بمادة TNT شديدة الانفجار كان قد زرعها مجهولين.