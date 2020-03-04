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عدن - ياسمين عبدالعظيم - يُعرف الزنجبيل بفوائده واستخداماته الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، ونجده بعدة أشكال فإما نجده بشكل مطحون أو عصير أو طازج، وقد نجده بشكل مجفف، وهو من أكثر البهارات التي لها فوائد صحية.



وبالرغم من استخداماته اليومية فإنه يستخدم في الطب البديل لهذه الفوائد:

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• هذا المشروب "اللذيذ" ورخيص الثمن يعالج أمراض القلب والسرطان ويقضي على مشاكل الهضم وهشاشة العظام ..تناوله يومياً وعش مرتاح البال !!

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1- الزنجبيل يخفف مشاكل الهضم: كما ويسهل عملية الهضم ففي دراسة أجريت لـ24 شخصاً لم يعانوا من أي مشاكل، استهلك الأفراد 1.2 غم من الزنجبيل قبل تناول وجباتهم، وأظهرت النتائج أن الزنجبيل سرع عملية استهلاك الطعام، وقلل مشاكل عسر الهضم بنسبة 50%.



2- تخفف الشعور بالغثيان: كان الزنجبيل يستخدم قديماً كمادة خام غير محلاة، وكان يستخدم كشاي الزنجبيل، وإذا كنت تعاني من الغثيان فإن الزنجبيل سيساعدك على تخطي الأمر، كما أن له دور في مساعدة المرضى الذين يتعالجون كيماوياً للتخلص من الغثيان الصباحي الذي يشعرون به.



3- يخلصك من الآلام: في دراسة أعدتها جامعة جورجيا أُثبت أن استخدام الزنجبيل يومياً يستطيع أن يقلل ألم العضلات بنسبة 25%، كما يخفف آلام الحيض.

4- تقلل مخاطر آلام القلب: أوجدت الأبحاث أن 2 غم من مطحون الزنجبيل يومياً يقلل نسبة السكر في الدم، فارتفاع نسبة السكر في الدم يعد من الأسباب الرئيسية لأمراض القلب.

5- خفض مستوى الكوليسترول: فاستخدام 3 غم من مطحون الزنجبيل يقلل مستوى الكوليسترول.

6- يقلل الالتهابات: هشاشة العظام من الأمراض المنتشرة بكثرة والشائعة، والتي تؤدي إلى تدهور وضع المفاصل في الجسم، ومن يعاني من هذا المرض فإنه يشعر بألم كبير وتصلب في الشرايين.

في معاينة نحو 250 شخصا يعانون من هشاشة العظام في الركبة، تبين أن أولئك الذين تناولوا الزنجبيل كانوا يعانون من ألم أقل، كما انهم أقل حاجة لمسكنات للألم.

7- خصائصه مضادة للسرطان: الدراسات ما زالت مستمرة لإيجاد تأثير الزنجبيل على الخلايا السرطانية، لكن إحدى الدراسات أظهرت أن 2 غم من الزنجبيل يومياً تقلل بشكل ملحوظ الخلايا السرطانية في القولون والمستقيم.



8- تحسن وظائف الدماغ: في دراسة أجريت على 60 امرأة في منتصف العمر، تبين أن الزنجبيل يحسن سرعة رد الفعل كما ويحسن الذاكرة، ما يشير إلى أنه يدعم صحة الدماغ بطرق عديدة.