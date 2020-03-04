شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عريس يداعب عروسته بطريقة مرعبة ..قدم لها أفعى مفترسة داخل صندوق كهدية الزواج فكانت نهايتها صادمة ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اصبح التفنن فى اختيار هدية مفاجاة واظهارها فى حفل الزفاف موضة العصر الحديث ، وتنوعت الهدايا بين الرومانسية الشديدة والافكار الجريئة المجنونة من كلا العروسين او زويهم حتى تخطى الامر الحدود الطبيعية للهدايا و تطور الى ما شهدته قاعة لحفلات الزفاف فى حفل لعروسين من الاردن .



حيث تسبب عريس اردنى فى اغماءة عروسته وسقوطها ارضا ونقلها الى المستشفى، آ وهى تعانى من فزع كبير بعد ان فتحت هدية العريس اثناء حفل الزفاف ، ولم تنجع ارادة العريس فى عمل مفاجاة لزوجته بهدية غريبة لا تتوقعها فوضع افعى داخل علبة هدايا و اراد فتحها ليلتقط صورة تذكارية هو وعروسته معها يوم زفافهم .

---------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• هذا المشروب "اللذيذ" ورخيص الثمن يعالج أمراض القلب والسرطان ويقضي على مشاكل الهضم وهشاشة العظام ..تناوله يومياً وعش مرتاح البال !!

• "MBC" تجمع فتاة جميلة بزوجها الذي سرق منها اغلى ما تملك وهجرها قبل ثلاث سنوات ..شاهد كيف كانت ردة فعلها عندما سمعت صوته لأول مرة ..(فيديو)

• "لبوة" تعاقب حبيبها الأسد بطريقة مرعبة لأنه فشل في إشباع رغبتها الجنسيه ..شاهد

• العالم سيشهد 10 تغيرات مذهلة في عام 2020 .. أهمها العقاقير المضادة للشيخوخة ..شاهد ماسيحدث

• عريس يداعب عروسته بطريقة مرعبة ..قدم لها أفعى مفترسة داخل صندوق كهدية الزواج فكانت نهايتها صادمة ..شاهد

• الفنانة أحلام تنشر فيديو صادم وتستنجد بالشرطة للقبض على طالبة بسبب هذا الفعل !..شاهد

Advertisements

• قل وداعا لارتفاع "ضغط الدم" ..طريقة بسيطة بدون ادوية تنهي مشكلتك للأبد ..شاهد

• أسد متوحش يفترس رجل في ثواني ويلتهم بعدة مباشرة ثلاثين كلب .. شاهد كيف كانت النهاية صادمة ومرعبة ..(فيديو)

• المذيعة "علا الفارس" تنشر غسيل قناة mbc وتكشف ما حدث لـ" لجين عمران وسارة عبدالعزيز" .. (فيديو)

• أسد ينهش لحم فتاة وهي تمارس "الجنس" مع حبيبها في الهواء الطلق ..وعندما حضرت الشرطة وجدو مفاجأة في جسد الفتاة لم تخطر على بال أحد ..شاهد

• "صدام حسين" يظهر في "كركوك" بصورة مفاجئة .. والسلطات العراقية تعلن حالة الاستنفار وتتوجه لاعتقاله ..لكن مفاجئة حدثت قبل الوصول اليه ..شاهد

• "تمساح" ضخم يهاجم "لبوة" ويكسر فكها ويهشم رأسها ..شاهد كيف انتقمت منه الأسود في ملحمة قتالية ليس لها مثيل ..(فيديو)

• مذيعة قناة الجزيرة "علا فارس" في ظهور صارخ بجوار عروسة شقيقها ... ارتدت فستان أحمر فخطفت الأنظار وكانت أميرة الحفل بلا منازع ... شاهد

---------------------------------