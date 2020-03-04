شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "MBC" تجمع فتاة جميلة بزوجها الذي سرق منها اغلى ما تملك وهجرها قبل ثلاث سنوات ..شاهد كيف كانت ردة فعلها عندما سمعت صوته لأول مرة ..(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عرض برنامج المسامح كريم الذي يبث على قناة MBC قصة مؤلمة لأسرة اردنية تشتت بسبب ادمان الأب على المخدرات واهماله لزوجته وأولادة . وبعد ثلاث سنوات من الفراق ، اقلع الزوج عن المخدرات واستعان ببرنامج المسامح كريم الذي يقدمة الإعلامي الشهير جورج قرداحي من أجل العودة لزوجته واعادة لم شمل اسرته المشتته . --------------------------------- شاهد آخر الأخبار الساخنة : • هذا المشروب "اللذيذ" ورخيص الثمن يعالج أمراض القلب والسرطان ويقضي على مشاكل الهضم وهشاشة العظام ..تناوله يومياً وعش مرتاح البال !! • "MBC" تجمع فتاة جميلة بزوجها الذي سرق منها اغلى ما تملك وهجرها قبل ثلاث سنوات ..شاهد كيف كانت ردة فعلها عندما سمعت صوته لأول مرة ..(فيديو) • "لبوة" تعاقب حبيبها الأسد بطريقة مرعبة لأنه فشل في إشباع رغبتها الجنسيه ..شاهد • العالم سيشهد 10 تغيرات مذهلة في عام 2020 .. أهمها العقاقير المضادة للشيخوخة ..شاهد ماسيحدث • عريس يداعب عروسته بطريقة مرعبة ..قدم لها أفعى مفترسة داخل صندوق كهدية الزواج فكانت نهايتها صادمة ..شاهد • الفنانة أحلام تنشر فيديو صادم وتستنجد بالشرطة للقبض على طالبة بسبب هذا الفعل !..شاهد Advertisements • قل وداعا لارتفاع "ضغط الدم" ..طريقة بسيطة بدون ادوية تنهي مشكلتك للأبد ..شاهد • أسد متوحش يفترس رجل في ثواني ويلتهم بعدة مباشرة ثلاثين كلب .. شاهد كيف كانت النهاية صادمة ومرعبة ..(فيديو) • المذيعة "علا الفارس" تنشر غسيل قناة mbc وتكشف ما حدث لـ" لجين عمران وسارة عبدالعزيز" .. (فيديو) • أسد ينهش لحم فتاة وهي تمارس "الجنس" مع حبيبها في الهواء الطلق ..وعندما حضرت الشرطة وجدو مفاجأة في جسد الفتاة لم تخطر على بال أحد ..شاهد • "صدام حسين" يظهر في "كركوك" بصورة مفاجئة .. والسلطات العراقية تعلن حالة الاستنفار وتتوجه لاعتقاله ..لكن مفاجئة حدثت قبل الوصول اليه ..شاهد • "تمساح" ضخم يهاجم "لبوة" ويكسر فكها ويهشم رأسها ..شاهد كيف انتقمت منه الأسود في ملحمة قتالية ليس لها مثيل ..(فيديو) • مذيعة قناة الجزيرة "علا فارس" في ظهور صارخ بجوار عروسة شقيقها ... ارتدت فستان أحمر فخطفت الأنظار وكانت أميرة الحفل بلا منازع ... شاهد --------------------------------- واستطاع البرنامج ان يجمع بين الزوجين من جديد ، وتمكن المذيع من اقناع الزوجة نجلاء بمسامحة زوجها الذي اعترف بكل أخطائه وتعهد بعدم تكرارها.

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