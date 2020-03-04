 الفنانة أحلام تنشر فيديو صادم وتستنجد بالشرطة للقبض على طالبة بسبب هذا الفعل !..شاهد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، تستنجد فيه بالمسؤولين في الإمارات.

وأظهر الفيديو، طالبة في إحدى مدارس مدينة دبي تتعرض للتعنيف والتنمر والتهديد على يد إحدى زميلاتها داخل الفصل.

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ودونت أحلام على الفيديو، قائلةً: «لأني أم لثلاثة أطفال أعرض هذا الفيديو، وهذي البنت (ملينا) من هي ولماذا تهدد الطالبة بهذه الطريقة المرعبة البشعة ولازم تنطرد من المدرسه وش هالاجرام؟».

لاني ام لثلاثه أطفال اعرض هذا الفيديوا وهاذي البنت ملينا من هي ولماذا تهدد الطالبه بهذه الطريقه المرعبه البشعه ولازم تنطرد من المدرسه وش هالاجرام وجعني قلبي كاني اشوف فلم رعب الله يحمي بناتي وبنات الناس اجمعين يارب