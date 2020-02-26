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عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة أثناء صلاة الجنازة على الرئيس المصري ‘‘حسني مبارك’’ .. شاهد (فيديو)





عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة أثناء صلاة الجنازة على الرئيس المصري ‘‘حسني مبارك’’ .. شاهد (فيديو) وصل قبل صلاة الظهر مباشرة، جثمان الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك إلى مسجد المشير طنطاوي، بمنطقة التجمع الخامس، لأداء صلاة الجنازة عليه، قبل أن يتم تشييعه في جنازة عسكرية. ويشهد محيط مسجد المشير طنطاوي تشديدات أمنية مكثفة، فيما ينتشر المئات من رجال الأمن على طول الطرقات المؤدية إلى المسجد. يشارك في الجنازة العسكرية فرق التشريفات من كافة الأسلحة والتشكيلات في القوات المسلحة المصرية، وخصص الشارع الواقع أمام المسجد ويبلغ طوله نحو 200 متر لسير العربة التي ستحمل الجثمان. وبدأت صباح اليوم الترتيبات العسكرية لجنازة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بمسجد المشير طنطاوي في القاهرة فيما يتوافد الوزراء والقيادات العسكرية المصرية وقيادات عربية وأجنبية لتشييع الجنازة ظهر اليوم الأربعاء 26 فبراير. ووصلت مروحيتان إلى ساحة المسجد منذ قليل لنقل الجثمان لمقابر العائلة.









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