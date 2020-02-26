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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان : قرار مفاجئ من الجوازات السعودية .. تمنع المغتربين من السفر حتى وإن كان لديه إقامة نظامية وتأشيرة خروج وعودة "تفاصيل صـــادمة"

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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان : قرار مفاجئ من الجوازات السعودية .. تمنع المغتربين من السفر حتى وإن كان لديه إقامة نظامية وتأشيرة خروج وعودة "تفاصيل صـــادمة" أكدت المديرية العامة للجوازات أنه وفي إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة لدى المملكة العربية السعودية للوقاية من فيروس "كورونا" الجديد، فقد تقرر تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى جمهورية الصين الشعبية. ولفتت "الجوازات" إلى أنه سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف ذلك من المواطنين، وفي حال ثبوت مخالفة أحد الإخوة المقيمين لتعليق السفر للصين، فلن يسمح له بالعودة للمملكة.







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