شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. صورة لشقيق الرئيس هادي من داخل المعتقل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مصدر في الحكومة الشرعية، في حديث لقناة الجزيرة القطرية بأن مليشيا الحوثي وافقت على الإفراج عن اللواء الركن ناصر منصور هادي -شقيق الرئيس هادي- في المرحلة الأولى، وهو أحد المسؤولين الأربعة الذين طالبت الحكومة بالإفراج عنهم في المرحلة الأولى من إتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.

وقال المصدر إن الحكومة رفضت الأمر في البداية وطالبت بإطلاق الأسرى الثلاثة الآخرين أيضاً وهم (وزير الدفاع السابق اللواء الركن محمود الصبيحي واللواء الركن فيصل رجب والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان ) .

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ونشرت مواقع الكترونية حوثية، اليوم ،صورة للواء الركن ناصر منصور هادي وهو في المعتقل، وزعمت أنها أول صورة تلتقط له بعد الاتفاق على اطلاق سراحه.

وظهر اللواء ناصر في تلك الصورة المتداولة، بشكل يوحي قوة إرادته التي لم تنال منها سجون ومعتقلات وقيود مليشيا الحوثي الانقلابية.

وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية، قد اعتقلت القادة الأربعة في شهر مارس 2015.