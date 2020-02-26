شكرا لبحثكم عن خبر طيران التحالف يقصف خطراً أخفاه الحوثيون لسنوات .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دمرت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية طائرتين حربيتين بغارات على قاعدة جوية خاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين شرق محافظة تعز (جنوب غربي اليمن).

وقال متحدث محور تعز العسكري، العقيد عبد الباسط البحر، في تدوينة على "فيسبوك" إن "مقاتلات التحالف استهدفت أول أمس الأحد طائرتين حربيتين في قاعدة طارق الجوية بالجند جوار مطار تعز الدولي".

وأوضح أن الغارات أعطبت طائرتين حربية كان الحوثيون يحاولون تجهيزها بواسطة خبراء أجانب مشيراً إلى "مقتل وإصابة مهندسين وعناصر مقاتلة حوثية كانوا بالقرب من الطائرتين".

وكان الحوثيون اتهموا التحالف العربي في وقت سابق امس الإثنين، بتدمير مطار تعز الدولي بشكل كلي بغارات جوية فيما لم يعلق التحالف على المزاعم الحوثية.

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وقالت وزارة النقل في حكومة الحوثيين والهيئة العامة للطيران المدني التابعة لهم في بيان أن "طيران التحالف شن مساء الأحد، غارتين على مطار تعز استهدفت الأولى مبنى صالة المطار فيما استهدفت الثانية مرسى الطائرات، مخلفة أضراراً جسيمة".

ووفقاً للبيان فقد استهدف الطيران خلال الفترة الماضية مطار تعز بسلسلة غارات دمرت 60 في المائة من مرافقه فيما أدت غارتا الأحد إلى تدمير كلي لمرافق المطار. ويقع مطار تعز الذي توقفت الرحلات الجوية فيه منذ العام 2015، شرقي محافظة تعز ويخضع لسيطرة جماعة الحوثيين منذ خمس سنوات.

جدير بالذكر أن الحوثيين أخفوا خطر الطائرات الحربية منذ بدء الحرب في 26 مارس 2015م ولم يفصحوا عن وجودها، مكتفين بالادعاء أن كل طائرات اليمن الحربية تم تدميرها في أول قصف للتحالف.

فيما كشفت مصادر عسكرية أن ماتم تدميره لا يتجاوز عشر طائرات من أسطول الطيران الحربي الذي يتجاوز عدده 200 مائتين طائرة مختلفة الأنواع.