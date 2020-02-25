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عدن - ياسمين التهامي - هل تذكرون شيماء الحاج ... شاهد خطوبتها لرجل أعمال مصري ... هذه دعوة الحضور

احتفلت الممثلة شيما الحاج، مؤخرًا بخطوبتها على أحد كبار رجال الأعمال. وارتدت شيما، في حفل خطوبتها، والذي تزامن مع عيد الحب، فستانًا أحمر بإطلالة جذابة.

وكتب على دعوات الحفل اسم أسرة شيما، وعائلة يونس الحاج أحمد، وخطيبها رجل أعمال يسمى أحمد. جديد اب برس Advertisements شيما الحاج ممثلة من أصول سورية وتحمل الجنسية المصرية إذ إن جدتها من الأب سورية الأصل، وعاشت فترة كبيرة فى سوريا، ودرست فى جامعة دمشق وحصلت على بكالوريوس الإعلام من هناك، وأول أعمالها السينمائية فيلم "سالم أبو أخته" مع محمد رجب، وجسدت من خلاله دور راقصة.

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