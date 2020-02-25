- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "شباب وأطفال اليمن" ترفع تقريرها الثاني عن آخر المستجدات في قضية الطفل وسيم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020
الخليج 365 - المكـلا
في أطار حرصها وتبنيها لكافة قضايا الشباب والاطفال داخل اليمن .. حكومة شباب وأطفال اليمن ممثلة بمحافظة محافظة حضرموت/ عوض باحميش يرفع تقرير مفصل لآخر مستجدات القضية مؤكدا حرصه وتواصله الحثيث لإيصال القضيه للنيابه والسلطات القانونية.
ذاكرا في تقريره أن القضية اصبحت محط اهتمام المجتمع وان السلطات القانونية ألقت القبض على والد المجني عليه وهو يقبع حاليا في سجن المكلاء وذكر ان الجاني قد تم عرضه على طبيب نفسي لتفقد حالته العقليه والتي اتضح بعد ذلك أنه لا يعاني من اي اضطراب نفسي وان كل العنف والوحشيه التي مارسها ضد ابنه الطفل/ وسيم وهو عالماً بآثارها وملم بنتائجها وهذا يضعنا في موضع واحد وهو سلك اتجاه المساءلة القانونية.
واكد باحميش على أن حكومة شباب وأطفال اليمن لن تتوانى في متابعة مثل هذه القضايا وأنها مستمره بمتابعة قضايا الأطفال بجميع المحافظات اليمنية وأن الحكومة على تواصل حثيث بمنظمات أنسانية وحقوقية ورفع تقارير بكل مستجدات للأنتهاكات والجرائم الوحشية.
وقال باحميش: اننا نؤكد ايضاً بأن حكومة شباب وأطفال اليمن هي المنبر الذي من خلاله يتم متابعة واستقصاء قضايا الشباب والاطفال وحل مشاكلهم والوقوف معهم وستعمل بكل ماهو متاح من اجل المطالبة بحقوقهم للنهوض بهذا الوطن نحو القمة .
كانت هذه تفاصيل خبر "شباب وأطفال اليمن" ترفع تقريرها الثاني عن آخر المستجدات في قضية الطفل وسيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.