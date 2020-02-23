شاهد.. في هذه الدولة الخليجية .. "شايب" تجرأ على فتاة وهذا ما فعله معها وفضحته

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عدن - ياسمين التهامي - حرّض “مسنّ” موظفة عشرينية في إحدى إدارات وزارة الصحة في الكويت على الفسق والفجور، وتعهّد لها بإحضار أي نوع مخدرات تتعاطاه أو مشروبات كحولية ترغب بها، وإنجاز أي معاملة رسمية لها في أجهزة الدولة، وتزويدها بنسخة من مفتاح فيلا خاصة به لتسبقه إليها.
وقصدت الموظفة مخفر منطقة الشويخ الصناعية، وأبلغت بأنها وفي أثناء وجودها في مقر عملها في إحدى الإدارات التابعة لوزارة الصحة، حضر إليها مواطن مسن تغزّل بها وعرض عليها، من دون مقدمات، إحضار أي نوع مخدرات تتعاطاه أو أي نوع من المشروبات الكحولية ترغب في احتسائه، فضلاً عن إنجاز أي معاملة لها في أجهزة الدولة مهما كانت صعوبتها، ثم وعدها بتزويدها بنسخة من مفتاح الفيلا الخاصة به، لتسبقه إليها، حيث سيلحق بها بعد إنهاء بعض الأمور.
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وقالت الموظفة إنّ المسنّ لم يتركها إلا بعد أن خرجت من المكان وهي غاضبة من تصرفه وأسلوبه الجريء في محاولة تحريضها على الفسق والفجور.بحسب “الراي”
وأفاد المصدر بأن الشاكية زوّدت رجال الأمن ببيانات المتهم، والتي حصلت عليها من جهة عملها. وبعد التدقيق على بياناته، تبيّن أنه مواطن تم تسجيل قضية تحريض على الفسق والفجور ضده أحيلت إلى رجال مباحث العاصمة لضبطه وإحضاره على ذمّتها، للتحقيق معه في ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
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