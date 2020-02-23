عــــــاجل : الرئيس يدخل العناية المركزة ( صورة + تفاصيل )

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عدن - ياسمين التهامي - عاجل / الرئيس الأسبق يدخل العناية المركزة

بعد أن ساءت حالته الصحية تم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة حيث صرح نجله بأن حالة والده تفاقمت ما اضطر إلى نقله إلى غرفة بالعناية المركزة بأحد المستشفياـ جديد "الخليج 365" Advertisements وقال نجل الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك إن حالة والده شهدت تدهورا ملحوظا بحسب ما نقل موقع روسيا اليوم...



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