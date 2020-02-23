شكرا لبحثكم عن خبر مستجدات عاجلة هذا مايحدث الان في الجوف بعد أنباء عن سقوط معسكر اللبنات واللواء 35 مدرع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت وسائل اعلامية حوثية ان جماعة المليشيا سيطرت على معسكر اللبنات 35 مدرع في عاصمة محافظة الجوف. وذكرت الوسائل، بأن المليشيات الانقلابية تمكنت من السيطرة على معسكر 35 مدرع في الجوف ، بعد معارك عنيفة مع قوات الجيش الوطني. من جانبها ذكرت مصادر ميدانية ، إن مليشيات الحوثي الانقلابية، شنت هجوماً شرساً بمختلف أنواع الأسلحة على المعسكر ، ولقت صداً قويا من قوات الجيش لعدة ساعات. مضيفة بأن نقص العتاد العسكري لقوات الجيش حال دون سقوط المعسكر. وتشهد جبهات الجوف اشتباكات عنيفة بكل الاسلحة الثقيلة للطرفين منذ ايام .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستجدات عاجلة هذا مايحدث الان في الجوف بعد أنباء عن سقوط معسكر اللبنات واللواء 35 مدرع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.