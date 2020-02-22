شاهد فيديو : سعودية عارية ترقص في أحدى بارات السعودية الحلال!!

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تتابع الفضائح التي تخرج من بارات السعودية الحلال وترفيهها المشروط فيه الرقص بدون تمايل حسب شريعة تركي آل الشيخ، فقد ظهر فيديو جديد إنتشر على مختلف وسائل التواصل الإجتماعي لفتاة سعودية تتمايل وترقص وهي شبه عارية.

وظهرت الفتاة بلباس لم تكن تتخيله في السعودية وفي مكان عام، وتصور نفسها وتنشره بكل فخر، ولكن الوضع تغير و الإنفتاح الذي جاء بعد غزوة بن سلمان الترفيهية، سمح للكل بفعل ما يريد طالما إنه لم ستحدث بالسياسة أو ينتقد أي موضوع يزعج مزاج ولي العهد ومنشاره الامين.

الفيديو أثار ضجة واسعة وتم تبادله بشكل موسع في منصات التواصل الإجتماعي، ولم يعد خبر عاجل أو فضيحة كما في السابق، بل بدأ الشعب السعودي في تقبل الأمر .

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