شكرا لقرائتكم خبر عن حسب اتفاق «البنك المركزي» و «الكريمي» .. صرف المرتبات في جميع المحافظات في هذا الموعد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد رئيس التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية الدكتور حمود العودي انه تم في مقر بنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن تحويل مرتبات المتقاعدين المدنيين إلى بنك الكريمي .

وقال العودي في منشور له : تم يوم امس الاول ، الاتفاق والإجراء النهائي لتحويل المتقاعدين المدنيين، عبر بنك الكريمي ، وسيتم الصرف للمتقاعدين ابتداءً من الأحد ٢٣ فبراير ٢٠٢٠م في جميع محافظات الجمهورية.

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