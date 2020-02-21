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صنعاء - ياسمين الخيامي - اقرب المقربين للرئيس صالح يثير جنون نجله احمد وابن عمه طارق عفاش بعد كشفه سر خطير ونشر 3 صور اساءت لعائلة عفاش اسائة كبيرة( شاهد 3 صور صادمة )

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