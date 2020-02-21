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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون المسؤول الرفيع الذي اقسم ان يطيح برئيس الوزراء معين عبد الملك ..شاهد ماذ حدث له اليوم وسبب صدمة كبيرة لكل اليمنيين ( صورة + الاسم )

2020/02/21 الساعة 12:35 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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