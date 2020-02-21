شكرا لمتابعة خبر عن صحيفة المانية تثلج صدور كل اليمنيين وتؤكد ان اليمنيين اكثر قوة ونشاط من السعوديين والخليجيين والعرب جميعا والسر في هذه الفاكهة اليمنية التي تباع بتراب الفلوس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - صحيفة المانية تثلج صدور كل اليمنيين وتؤكد ان اليمنيين اكثر قوة ونشاط من السعوديين والخليجيين والعرب جميعا والسر في هذه الفاكهة اليمنية التي تباع بتراب الفلوس

2020/02/21 الساعة 12:06 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة المانية تثلج صدور كل اليمنيين وتؤكد ان اليمنيين اكثر قوة ونشاط من السعوديين والخليجيين والعرب جميعا والسر في هذه الفاكهة اليمنية التي تباع بتراب الفلوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.