شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الكشف عن سر خطير خلف أغنية "انا بنت مكة" التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي .. والأمير خالد الفيصل يتدخل بشكل عاجل ..(فيديو وتفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بين مؤيد ورافض لاغنية راب تحمل إسم "#انا_بنت_مكة" وتؤديها فتاة يعتقد انها ليست سعودية .

وتنوعت وتضاربت الاراء بين المغردين السعوديين، ففي الوقت الذي ركز مغردون على قداسة مكة وادخالها في اغاني الهب هوب، اعتبر اخرون ان المغنية “سوداء اللون” ولاتعتبر بنت مكة بل حبشية، الأمر الذي اثار غضب عدد من المغردين الذين اعتبروا هذا النقد يتضمن عنصرية.



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وظهرت "فتاة" سمراء في فيديو كليب "أنا بنت مكة" وهي تغني في قاعة شاي باللغتين العربية والانجليزية، كما وثق المقطع وجود شباب وفتيات بأعمار مختلفة يرقصون على أنغام الموسيقى.

وفي أول تعليق رسمي للسلطات السعودية ، وجه أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بإيقاف المسؤولين عن انتاج فيديو أغنية "بنت مكة"، "المسيء لعادات وتقاليد" أهالي مكة، والذي "يتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة".

ووفقا لما أعلنته إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، فقد تضمن توجيه الأمير خالد الفيصل، إحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قد دشن هاشتاغ بعنوان "#لستن_بنات_مكه"، عبرو فيه عن غضبهم من الفيديو كليب.