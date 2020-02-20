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صنعاء - ياسمين الخيامي - شرطي من المملكة ينهي حياة زوجته بطريقة مروعة وخسيسة لأنها سألته هذا السؤال البريء ( شاهد الصورة التي هزت المملكة)

2020/02/20 الساعة 12:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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