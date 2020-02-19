شكرا لقرائتكم خبر عن والدة امير قطر تنتقم شر انتقام من الاماراتي حمد المزروعي وسعود القحطاني يثلج صدور كل القطريين (ماذا يحدث) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعاد مغردون تغريدة مسيئة لوالدة أمير قطر الشيخة موزا .

وأثار المغرد الإماراتي حمد المزروعي جدلا في دول الخليج بعد أن نشر تغريدة "مسيئة" لوالدة أمير قطر الشيخة موزا بنت ناصر على حسابه الخاص على تويتر.

جديد "الخليج 365"

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وأثارت التغريدة غضب المستخدمين على اختلاف توجهاتهم إزاء الأزمة الخليجية.

وانتقد مغردون من أغلب دول الخليج موقف المزروعي، بينما رد الإماراتيون بتدشين هاشتاغ #حمد_المزروعي_لا_يمثلنا.

وبالرغم من الجدل الذي أثارته التغريدة، لم تُحذف حتى الآن من حساب المزروعي، مما دفع البعض إلى انتقاد غياب أي رفض رسمي للموقف.

ونشر المغرد السعودي سعود القحطاني بدوره تغريدة عن الحادثة أكد فيها أن "الأعراض خط أحمر" في تناول الحادثة، وهو الموقف الذي تبناه المغردون في انتقاداتهم للمزروعي.

وكان القحطاني قد اشتهر على تويتر في بداية الأزمة الخليجية بتغريدات مثيرة للجدل، مما دفع البعض للتغريد بتهكم عن موقفه "الصارم" ضد المغرد الإماراتي.

وأكد المغردون على ضرورة الالتزام بالاحترام والأخلاق، على حد تعبيرهم، حتى في إطار الأزمة الخليجية.

ودافع القطريون عن والدة الأمير بموجة من التغريدات عبر هاشتاغ #الشيخه_موزا_مصدر_فخرنا ، واصفينها بـ"القيادية" و"الأناقة" و"فخر الوطن".