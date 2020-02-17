شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| سبب توقف موكب السلطان هيثم بن طارق خلال عودته الى مسقط يثير الجدل بين العُمانيين والان مع التفاصيل





عدن - ياسمين التهامي - فيديو| سبب توقف موكب السلطان هيثم بن طارق خلال عودته الى مسقط يثير الجدل بين العُمانيين





عدن - ياسمين التهامي - فيديو| سبب توقف موكب السلطان هيثم بن طارق خلال عودته الى مسقط يثير الجدل بين العُمانيين تداول ناشطون عُمانيون مقطع فيديو يُظهر توقف موكب السلطان هيثم بن طارق‬ اثناء عودته من ولاية منح‬ إلى العاصمة مسقط. وتباينت الأسباب التي أوردتها حسابات ومغرّدون عُمانيون لتوقف الموكب. فبينما قال بعضهم إنّ السبب يعود لقيام مواطنة عُمانية بالطلب من السلطان هيثم بن طارق لتناول القهوة على الطريق، قال آخرون إن السبب هو للإطلاع على سير إكمال جامعه نزوى. أقرأ أيضاً: بعد السلطان قابوس.. دراسة بريطانية تتناول مستقبل سلطنة عُمان وهذا ما تتوقعه في عهد السلطان هيثم بن… وتوجه السلطان هيثم بن طارق الثلاثاء إلى محافظة الداخلية، وتحديدًا إلى ولاية منح التي يوجد بها حصن الشموخ، وهو حصن دأب السلطان الراحل قابوس بن سعيد على زيارته، واستقبال الضيوف فيه، بين الفينة والأخرى، منذ افتتاحه في 26 أكتوبر عام 2000م.









قد يهمك ايضاً











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| سبب توقف موكب السلطان هيثم بن طارق خلال عودته الى مسقط يثير الجدل بين العُمانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.