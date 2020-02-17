شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طلاق الفنانة نانسي عجرم قبل قليل من زوجها فادي الهاشم إثر قضية مقتل الشاب السوري في منزلها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - على امتداد الساعات الماضية تداولت مواقع إخبارية خبر طلاق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم من زوجها الدكتور فادي الهاشم.

وقد باتت قصة عالمة التوقعات ليلى عبداللطيف، مع توقع طلاق نانسي عجرم من زوجها الدكتور فادي الهاشم، مثل قصة إبريق الزيت، تتكرر سنوية ولا تتحقق، علما بأن نانسي وزوجها الدكتور فادي يؤكدان مرارا وتكرارا، من خلال علاقتهما الأسرية على مدى الحب الجامع بينهما.

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وقد اعتادت نانسي هذا التوقع الذي لم تعد تعيره اهتماما.

فالخبر الذي انتشر حاليا، بحسب بعض المواقع، زاد اتساعا بأن نانسي سوف تطلق من زوجها، حتى لو أنجبت منه طفلا ثالثا، بحسب توقع عبداللطيف، كما أن فادي قد غادر منزله الزوجي، وبات طلاقهما حتمية، وفق ما ذكرت المواقع.

مقتل الشاب السوري في منزل نانسي عجرم

وتعرضت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان لـ”محاولة سرقة”، وفقا لرواية نانسي وزوجها، من قبل محمد حسن الموسى، انتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.

ووفقا لقناة “إل بي سي”، كشفت التحقيقات عن أن القتيل بحث عن النجمتين نجوى كرم وهيفاء وهبي، عبر الإنترنت، وسعى لمعرفة مكان إقامتهما.

يشار إلى أن نانسي عجرم، تبدأ نشاطها الفني بعد حادثة قتيل فيلتها، باحتفالها بعيد الحب في مصر، وذلك يوم 28 فبراير/ شباط الجاري، بحسب ما نشره الحساب الرسمي لجمهور نانسي عجرم على “إنستغرام”، كما تحيي حفلا في جدة يوم 2 أبريل/ نيسان، إضافة إلى تصوير الحلقة الأخيرة من برنامج “ذا فويس كيدز”، وذلك يوم 7 مارس/ آذار المقبل.